Brussel opent deur voor meer rundvlees uit VS

BRUSSEL (ANP ) - De export van Amerikaans rundvlees naar de EU kan omhoog als het aan de Europese Commissie ligt. Brussel vraagt de lidstaten toestemming om een conflict met Washington hierover te bespreken bij Wereldhandelsorganisatie WTO.

Voor de invoer wereldwijd van hormoonvrij rundvlees in de EU geldt een maximum van 45.000 ton. Dat quotum wordt niet verhoogd, maar de VS zouden daarvan een groter aandeel moeten kunnen leveren, aldus de commissie. De Amerikanen hadden twee jaar geleden gevraagd de afspraken opnieuw te bekijken.

De stap past in het streven van beide partijen om de handelsbetrekkingen te verbeteren. Commissievoorzitter Juncker en president Trump maakten hier eind juli afspraken over. De landbouw maakt overigens geen deel uit van de onderhandelingen om handelstarieven te verlagen, maar deze handreiking is wel bedoeld als bijdrage aan het verminderen van de trans-Atlantische spanningen.

EU-commissaris Phil Hogan (Landbouw) benadrukt dat er geen met hormonen behandeld vlees naar Europa komt. Consumenten kunnen daar volgens hem op vertrouwen.

