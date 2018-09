Dijsselbloem: te veel gevraagd van de Grieken

zaterdag 1 september 2018 , 13:20

Bron: The Council of the European Union

HILVERSUM (ANP ) - ,,Het is geen succesverhaal. We hebben qua hervormingen te veel gevraagd van de Grieken." Dat zegt voormalig Eurogroep -voorzitter Jeroen Dijsselbloem die zaterdagavond in Nieuwsuur terugblikt op de aanpak van de Griekse financiële crisis.

Dijsselbloem, vijf jaar lang de voorzitter van de Eurogroep (bestaande uit de ministers van Financiën van de eurozone) beschouwt de aanpak van de Griekse crisis niet als een succes: ,,Het dal waar Griekenland doorheen is gegaan, is zo diep geweest, dat je het geen succes kan noemen."

Ook plaatst de PvdA'er achteraf vraagtekens bij de hoeveelheid hervormingsprogramma’s die de Grieken moesten doorvoeren. ,,We weten ook in Nederland hoe moeilijk het is om overheidshervormingen door te voeren. We hebben enorm veel gevraagd van de Grieken aan die hervormingskant, te veel. Als je een goed functionerend ambtelijk apparaat hebt, dan is het al moeilijk. Maar daarvan was in Griekenland natuurlijk geen sprake."

Griekenland kampte vanaf 2009 met enorme begrotingstekorten. De financiële steun om dat op te lossen is gestopt en sinds kort is het land definitief uit het Europese noodprogramma. Sinds 2010 heeft het land 273,7 miljard euro aan gunstige leningen ontvangen, waarvan 241,6 van de eurolanden en 32,1 van het Internationaal Monetair Fonds .

