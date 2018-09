Einde voor halogeenlamp in EU

zaterdag 1 september 2018 , 4:00

AMSTERDAM (ANP ) - Halogeenlampen verdwijnen langzaamaan uit de winkelschappen. Vanaf zaterdag is het in de Europese Unie verboden de populairste halogeenlampen op de markt te brengen, omdat ze niet voldoen aan de energie-eisen die gelden.

Het verbod geldt voor ongerichte lampen op netspanning die op halogeen branden, oftewel de huis-tuin-en-keukenlampen. Die verbruiken tot wel vijf keer de hoeveelheid energie die nodig is om een vergelijkbaar ledlampje te laten schijnen. EU-lidstaten spraken daarom negen jaar geleden af de verkoop van dit soort lampen te verbieden, zoals eerder gebeurde met gloeilampen.

Het verbod moet een fikse besparing in het energieverbruik opleveren. De Europese Commissie schat in dat Europeanen jaarlijks 48 terawattuur aan elektriciteit kunnen besparen als ze hun halogeenlampen inwisselen voor leds. Dat staat gelijk aan het totale jaarlijkse stroomverbruik van Portugal. Dit zou uiteindelijk 12 miljoen ton per jaar aan CO2-uitstoot schelen.

Aan het verbod kleven ook enige nadelen. Volgens Brussel gaan als gevolg van de ban op halogeenspotjes 6800 banen verloren. Zo kondigde het toenmalige Philips Lighting, dat nu Signify heet, begin dit jaar aan zijn laatste Europese fabriek voor halogeencomponenten te sluiten. De kans is overigens groot dat de halogeenlampen nog een tijdje in de schappen te vinden zijn. Winkels mogen de halogeenlampen die ze al in voorraad hebben nog verkopen.

