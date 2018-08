Merkel steunt kandidatuur Weber als voorzitter Europese Commissie

vrijdag 31 augustus 2018 , 15:12

DEN HAAG (PDC ) - Europarlementariër Manfred Weber zal zich naar verwachting verkiesbaar stellen voor de rol van voorzitter van de Europese Commissie . Hij kan hiervoor op steun rekenen van Duitse bondskanselier Angela Merkel . Weber is momenteel fractievoorzitter van de Europese Volkspartij (EVP ).

Met de aankondiging lijkt de race om de 'spitzenkandidat ' van start te gaan. Eerder deden er geruchten de ronde dat de Duitse minister van Economie, Peter Altmaier zich zou gaan opwerpen voor de functie. Naar verluidt zou Merkel graag een Duitser op de post van commissievoorzitter hebben.

Weber is sinds 2014 voorzitter van de EVP. In eigen land is hij lid van de CSU. Angela Merkel is lid van het CDU , maar de twee partijen vormen op landelijk niveau één fractie. De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie zal in juni/juli 2018 worden benoemd.

