Nog geen oplossing voor EU-missie Sophia

vrijdag 31 augustus 2018 , 13:54

© Frontex, 2015

WENEN (ANP ) - Alle EU -landen willen dat de Europese missie tegen mensensmokkel vanuit Libië via de Middellandse Zee doorgaat. Voor de Italiaanse eis dat schepen van operatie Sophia opgepikte migranten niet alleen in Italië maar ook in andere landen kunnen afzetten, is echter nog geen oplossing gevonden.

Rome heeft gedreigd steun aan de operatie te beëindigen als er niet meer solidariteit komt. De EU-ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken bespraken de kwestie de afgelopen dagen in Wenen. Zij maakten zich sterk voor het vinden van ,,praktische oplossingen’’ om Italië te ontlasten, zei EU-buitenlandchef Federica Mogherini . Zij is optimistisch dat dat de komende weken lukt.

Sinds het begin van de militaire operatie in 2015 hebben schepen van de missie bijna 50.000 migranten opgepikt. Dat is volgens Mogherini 10 procent van het totaal van de op zee geredde mensen. Het mandaat van de operatie loopt af op 31 december. Het zou een enorme stap terug zijn als de missie zou moeten stoppen, aldus Mogherini.

De kwestie van de verdeling van migranten over Europa verkeert nog altijd in een patstelling. De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en de regeringsleiders buigen zich daar later deze maand opnieuw over.

Terug naar boven