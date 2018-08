Denemarken heeft noodpotje voor harde brexit

donderdag 30 augustus 2018 , 15:31

KOPENHAGEN (ANP /RTR ) - De Deense regering houdt in het begrotingsvoorstel voor 2019 rekening met een mogelijke harde brexit. Er wordt een potje met 700 miljoen kroon (ruim 93 miljoen euro) opzijgezet voor het geval Groot-Brittannië vertrekt uit de Europese Unie zonder dat een akkoord is gesloten over de toekomstige relatie.

Het geld is bedoeld om ,,problemen op te vangen die kunnen ontstaan als de brexit plaatsvindt zonder deal'' of ,,als een situatie ontstaat waarin Groot-Brittannië zijn verplichtingen niet nakomt'', zei minister Kristian Jensen (Financiën) volgens nieuwssite Finans.dk. Hij specificeerde niet waar het noodpotje precies voor gebruikt zal worden.

Terug naar boven