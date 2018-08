Brussel bereid importheffing auto's af te schaffen

donderdag 30 augustus 2018 , 14:24

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie heeft tegen de Verenigde Staten gezegd bereid te zijn importheffingen op alle industriële producten, waaronder auto's, te schrappen. Maar de VS moeten dan wel hetzelfde doen, zei Europees commissaris Cecilia Malmström donderdag tegen de handelscommissie van het Europees parlement , schrijft Politico.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft al meerdere malen gedreigd met importheffingen op Europese auto's. Het is hem een doorn in het oog dat er in de VS veel meer Europese auto's worden verkocht dan Amerikaanse auto's in Europa, vanwege heffingen vanuit de EU . Waar Europa heffingen oplegt op Amerikaanse personenauto's, doet de VS dat echter al jaren op bedrijfswagens.

Met haar uitspraken gaat Malmström verder dan de gezamenlijke verklaring van voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie en Trump uit juli. Daarin ging het nog om het afschaffen van heffingen op industriële producten behalve die op auto's. Brussel en Washington houden voorbereidende gesprekken om tot een handelsakkoord te komen.

Het is volgens Malmström niet de bedoeling om tot een vervanging van het veelomvattende Amerikaans-Europese vrijhandelsverdrag TTIP, waarover de onderhandelingen zijn opgeschort, te komen. Agrarische producten en openbare aanbestedingen vallen bijvoorbeeld niet onder het nieuwe verdrag, aldus de Zweedse.

