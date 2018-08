Enquête zomertijd: 80 procent voor afschaffing

woensdag 29 augustus 2018 , 13:55

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC ) - Ruim 4,6 miljoen Europeanen deden mee aan een online enquête van de Europese Commissie over het afschaffen van de zomertijdregeling. 80 procent van de respondenten bleek voor afschaffing te zijn. Op de vervolgvraag of de deelnemers liever hebben dat het altijd winter- of zomertijd blijft, was de meerderheid voor zomertijd.

Verantwoordelijk Europees Commissaris Violeta Bulc benadrukt dat de enquête geen referendum is. In het besluit over het verzetten van de klok zal wetenschappelijk onderzoek namelijk ook van belang zijn. Het is daarom allerminst zeker of de regeling wordt afgeschaft.

Bron: De Standaard

Terug naar boven