Britse overheid vraagt baas Bank of England aan te blijven

dinsdag 28 augustus 2018 , 12:51

Bron: © PDC

LONDEN (ANP /RTR ) - Mark Carney, de president van de Britse centrale bank, is voorzichtig benaderd door de overheid om aan te blijven voor nog een jaar. Dat meldt de Evening Standard op basis van ingewijden.

Volgens de krant wil de Britse overheid dat de president van de Bank of England (BoE) aanblijft tot en met 2020 om continuïteit te garanderen bij economische turbulentie vanwege de brexit. Naar verluidt zijn eventuele kandidaten om hem op te volgen ook schaars. De centrale bank zelf zegt op termijn de zoektocht naar een nieuwe gouverneur te beginnen.

Carney zou zijn opties nog open houden. Bij zijn aantreden in 2012 tekende Carney in eerste instantie voor vijf jaar. Hij liet daarbij de optie wel open dat hij de volledige normale termijn van acht jaar zou volmaken. Maar enkele jaren later kwam hij onder flinke druk te staan van het pro-brexitkamp om zijn functie neer te leggen. Hij gaf toen aan pas op te stappen als Groot-Brittannië naar verwachting in juni 2019 uit de Europese Unie stapt.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven