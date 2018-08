Rabobank acht ingrepen Nederlands kabinet nodig voor koopkracht

maandag 27 augustus 2018 , 8:30

UTRECHT (ANP ) - De koopkracht van werkende Nederlanders valt mogelijk minder hoog uit dan het kabinet verwacht. Terwijl de economie groeit en de werkloosheid hard is gedaald, stijgen de cao-lonen maar net iets harder dan de inflatie. Het kabinet moet daarom meer doen om de nettolonen te laten groeien, schrijft de Rabobank in een rapport.

De meest voor de hand liggende maatregel is een verlaging van de belasting op arbeid, stelt de bank. Daardoor wordt het voor werkgevers goedkoper loonsverhogingen door te voeren en houden werknemers per extra euro meer over. Het kabinet heeft op het vlak van belastingverlaging echter al veel kruit verschoten met een vereenvoudiging van het belastingstelsel, aldus de bank.

Een ander oplossing zou het bevorderen van vaste banen zijn. Werknemers met een vast contract hebben een sterkere onderhandelingspositie, waardoor ze makkelijker loonsverhogingen kunnen afdwingen. Nu kiezen ondernemers nog vaak voor zzp'ers, omdat die bij een gelijk nettosalaris veelal goedkoper zijn.

Dat de loonontwikkeling nog niet op stoom is gekomen, ligt volgens economen van de Rabobank ook aan toegenomen automatisering en digitalisering. Die zetten lonen voor bijvoorbeeld productie- en administratief werk onder druk.

Nederlandse werknemers concurreren ook in toenemende mate met de buitenlandse beroepsbevolking. Zo kunnen bedrijven bepaalde productieprocessen verplaatsen naar lagelonenlanden. Bovendien verhuizen meer inwoners van de Europese Unie , zoals Spanjaarden en Grieken, naar Nederland voor werk. Daardoor hebben ondernemers meer keuze bij het aannemen van personeel.

