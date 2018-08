Ook Australische minister van BuZa weg

zondag 26 augustus 2018 , 9:07

CANBERRA (ANP /RTR /BLOOMBERG) - De Australische minister van Buitenlandse Zaken heeft ontslag genomen. Julie Bishop maakte zondag bekend haar functie neer te leggen. Ze gaat voorlopig wel verder als parlementariër.

Bishop stapte op in de nasleep van het vertrek van haar politieke baas, premier Malcolm Turnbull. Hij is opzij geschoven door partijgenoten. Turnbull bedankte zijn voormalige minister zondag voor haar trouw en vriendschap. ,,Ze is en blijft een inspirerend rolmodel voor vrouwen in de hele wereld'', schreef de oud-premier op Twitter.

De politica vertegenwoordigde haar land na het neerhalen van vlucht MH17, waarbij ook tientallen Australiërs het leven verloren. Ze onderhandelde onder meer over de repatriëring van de stoffelijke resten van slachtoffers. Ook zette ze zich bij de VN-Veiligheidsraad in om te zorgen dat onderzoekers toegang konden krijgen tot de rampplek. Dat wordt gezien als één van haar grote successen, berichten Australische media.

