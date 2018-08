Groepje opvarenden Diciotti mag van boord

zaterdag 25 augustus 2018 , 15:26

CATANIA (ANP ) - De maritieme gezondheidsautoriteiten in de Italiaanse stad Catania (Sicilië) hebben bevolen dat zestien opvarenden op het Italiaans kustwachtschip Diciotti onmiddellijk aan wal gebracht moeten worden. Het gaat om elf vrouwen en vijf mannen. Twee van hen hebben mogelijk tuberculose, melden Italiaanse media.

Over het schip is veel te doen. Het redde eerder deze maand een groep van zo'n 190 migranten van zee. Veertig van hen, onder wie de minderjarigen, zijn aan wal gebracht, maar de anderen moeten op last van de regering aan boord blijven. Italië eist dat andere lidstaten van de Europese Unie hen opnemen.

Nu ziet het er dus naar uit dat om gezondheidsredenen opnieuw een groep van boord mag, terwijl nog geen definitieve oplossing in zicht is. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zou akkoord zijn gegaan.

