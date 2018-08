VVD-Kamerlid Azmani wil naar Brussel

zaterdag 25 augustus 2018 , 13:44

DEN HAAG (ANP ) - VVD-Tweede Kamerlid Malik Azmani wil lijsttrekker voor de liberalen worden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement volgend jaar mei. Hij is vooral bekend als woordvoerder asielzaken van de VVD.

,,Ik heb goed over mijn kandidatuur nagedacht en ben ervan overtuigd dat ik met mijn kennis en ervaring daadwerkelijk mijn bijdrage kan leveren aan een sterke positie van Nederland in Europa", schrijft hij op zijn website. Azmani zit sinds 2010 in de Tweede Kamer.

De 42-jarige Azmani krijgt steun van fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. ,,Ik steun Malik natuurlijk. Hij heeft al jaren de focus op een echt probleem van deze tijd: migratie. Hij heeft het lef getoond met een eigen plan te komen. In Europa is lef en focus hard nodig, Malik is daarvoor de juiste man", laat hij weten.

De VVD-fractie in het Europees Parlement wordt nu nog geleid door Hans van Baalen. De VVD-fractie telt hier drie leden. Azmani is tot dusver de enige die zich heeft gemeld voor het lijsttrekkerschap.

