Italië dreigt betalingen aan EU stop te zetten

vrijdag 24 augustus 2018 , 10:20

DEN HAAG (PDC ) - De Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio heeft donderdag gedreigd de betalingen aan het budget van de Europese Unie stop te zetten als andere EU-lidstaten niet bereid zijn om de bootmigranten in Catania op te nemen. Vandaag vergadert de Europese Commissie over de verdeling van migranten op het schip Diciotti. In een video op Facebook stelt Di Maio dat zijn partij, de Vijfsterrenbeweging , niet meer jaarlijks 20 miljard euro aan de EU wil betalen als dat overleg niets oplevert.

Het dreigement volgt op de aankondiging dat de Italiaanse regering de 150 migranten van het schip, dat momenteel aan de haven van Catania ligt, niet gaat opnemen. Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zei dat Italië deze migranten pas van boord haalt als andere EU-lidstaten toezeggen ze op te willen nemen. Di Maio sluit zich nu aan bij het standpunt van Salvini.

Bron: Volkskrant, 24 augustus

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven