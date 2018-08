18 miljoen EU-steun voor projecten in Iran

donderdag 23 augustus 2018 , 13:25

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie trekt 18 miljoen euro uit voor een aantal duurzame projecten in Iran. Het gaat zowel om de financiering van overheidsprojecten als om steun aan projecten in de privésector. Brussel wil daarmee de ,,betrokkenheid van bedrijven in Iran aanmoedigen'', aldus EU-commissaris Neven Mimica (internationale samenwerking).

,,Met deze maatregel toont de EU haar steun aan het Iraanse volk en zijn vreedzame en duurzame ontwikkeling'', zegt Mimica. Voor de privésector is 8 van de 18 miljoen beschikbaar.

De maatregel komt nadat de Verenigde Staten, begin augustus, opnieuw sancties instelden tegen bedrijven die handelen met Iran of er economisch actief zijn. Voorafgaand hieraan had president Donald Trump de atoomdeal met Iran uit 2015 in de prullenbak gegooid. De EU erkent de nieuwe sancties niet en blijft zo lang Iran zich aan zijn beloftes over zijn nucleaire programma's houdt pal achter het atoomakkoord staan, herhaalt Brussel.

Volgens EU-buitenlandchef Federica Mogherini is de EU vastberaden om de economische relaties met het land te behouden en uit te breiden.

Terug naar boven