Brits advies over brexit zonder akkoord

donderdag 23 augustus 2018 , 4:54

gewijzigd

Bron: wikipedia/Chris McAndrew

LONDEN (ANP ) - De Britse regering begint met het adviseren van mensen en bedrijven over wat ze te wachten staat en wat ze moeten doen als er geen akkoord over de brexit komt tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië. Dat laat de Britse regering weten. Donderdag wordt het eerste advies gepubliceerd door minister van Financiën Dominic Raab . Dat meldt de BBC.

,,Een afspraak met de EU heeft nog steeds onze prioriteit'', aldus een regeringswoordvoerder. ,,Maar we moeten overal op voorbereid zijn.''

Een van de redenen dat de Britse overheid met adviezen komt, is dat er veel verhalen rondgaan over wat een brexit zonder afspraak betekent voor de Britten. ,,We willen laten zien dat er niet veel waar is van al die spookverhalen'', verduidelijkt Raab. ,,Ik kijk ernaar uit om meer duidelijkheid te geven.''

Raab laat ook aan de BBC weten dat de Britse regering in sommige gevallen hoe dan ook actie onderneemt om de eigen inwoners te helpen.

De woordvoerder van oppositiepartij Labour laat weten dat er hoe dan ook een verdrag tussen Groot-Brittannië en de EU moet komen. ,,Als er geen brexit-deal komt, heeft de regering enorm gefaald.''

Europese actualiteit in de klas Leer Europa een beetje beter kennen met het paspoortenspel, de grote klimaat- en Europaquiz of het onderhandelingsspel Lesideeën over de Europese Unie

Terug naar boven