Eickhout weer leider GroenLinks in Brussel

BRUSSEL (ANP ) - Bas Eickhout wordt opnieuw de lijsttrekker voor GroenLinks bij de Europese verkiezingen. Die worden in mei 2019 gehouden. Ook vijf jaar geleden voerde de nu 41-jarige politicus de Europese GroenLinks-lijst aan.

,,Europa moet zoveel groener, en zoveel eerlijker. Ik kijk er enorm naar uit om weer de verkiezingscampagne in te gaan en mijn strijd voor verandering voort te zetten’', aldus Eickhout. Fractievoorzitter Jesse Klaver zegt uit te kijken naar de vernieuwde samenwerking. ,,Top dat Bas weer onze Europese lijsttrekker is. We gaan knallen voor een beter Europa!’'

Eickhout zit sinds 2009 in het Europees Parlement . Hij gaat nu voor de derde termijn. De voormalige winnaar van de Duurzame Trouw top-100 zet zich vooral in voor strengere regels voor CO2-uitstoot en de strijd tegen belastingontwijking door multinationals. Hij is ook vicevoorzitter van de Europese Groene Fractie.

Tot 13 augustus konden kandidaten zich aanmelden voor het lijsttrekkerschap. Eickhout was de enige kandidaat. GroenLinks heeft nu twee zetels in het EU-parlement.

