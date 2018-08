9 miljoen EU-steun voor asielzoekers Italië

woensdag 22 augustus 2018 , 12:55

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie heeft 9 miljoen euro naar Italië gestuurd om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren voor asielzoekers in Italiaanse opvangkampen. De noodhulp is gericht op zo'n 42.000 mensen, vooral vrouwen en kinderen, die op Sicilië vastzitten en op het vasteland, onder meer in Toscane en rond Rome.

Volgens EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (migratie) staat Italië de laatste jaren onder bijzonder hoge druk wat de opvang van migranten en vluchtelingen betreft. ,,We zullen Italië en alle andere lidstaten blijven bijstaan om de migratiestromen te helpen beheren en mensen die bescherming nodig hebben onderdak te bieden.''

Er is in totaal al 200 miljoen euro aan Europese noodhulp voor migranten naar Rome overgemaakt. Uit de meerjarenbegroting, die tot 2021 loopt, is daarnaast 653,7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

