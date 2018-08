Timmermans waarschuwt voor nieuw nationalisme

woensdag 22 augustus 2018 , 12:28

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP ) - Frans Timmermans , de vicevoorzitter van de Europese Commissie , waarschuwt Europa voor nieuw nationalisme. Hij doet dat in een verklaring ter gelegenheid van de jaarlijkse EU-herdenkingsdag voor de slachtoffers van totalitaire en autoritaire regimes.

,,We moeten doorgaan met te vertellen wat in het verleden in Europa is gebeurd, zodat we niet dezelfde fouten maken in de toekomst'', schrijft hij in een gezamenlijke verklaring met commissaris Vera Jourova (justitie). ,,Temeer nu de Europese normen voor menselijke waardigheid, fundamentele rechten, de rechtsstaat en democratie opnieuw worden uitgedaagd door extremistische, nationalistische en verdeeldheid zaaiende retoriek.''

De EU-herdenkingsdag is jaarlijks op 23 augustus, de dag waarop in 1939 nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie het zogenoemde Molotov-Ribbentrop-pact sloten, het niet-aanvalsverdrag tussen de twee machtsblokken.

,,Dit pact stortte Europa nog dieper in een van de donkerste periodes. Miljoenen mensen werden vermoord en generaties Europeanen getekend'', aldus Timmermans en Jourova. ,,De namen van de miljoenen slachtoffers van dictatoriale regimes moeten behouden blijven en de herinneringen levend worden gehouden.''

