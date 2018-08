Opnieuw grote Hongaarse omroep in handen van Orbán

woensdag 22 augustus 2018 , 12:09

DEN HAAG (PDC ) - De Hongaarse omroep Hír TV is op 1 augustus in handen gekomen van een vriend van Viktor Orbán . Daarmee komt één van de laatste kritische journalistieken kanalen in handen van de regering.

Het commerciële TV-kanaal was eigendom van Lajos Simicska, een oude vriend van Orbán totdat de twee een aantal jaren geleden ruzie kregen. Na het conflict werden de mediakanalen van Simicska, die tot dan toe gefinancierd werden door staatsadvertenties, kritisch van toon.

Na de overwinning van Orbán's partij Fidesz dit voorjaar besloot Simicska zijn mediakanalen te verkopen. De oudste krant van Hongarije, Magyar Nemzet, werd eerder al opgeheven evenals een radiostation. Hír TV was de laatste in het rijtje. Personeel dat openlijk kritisch was geweest over de regering is ontslagen.

Journalistieke kanalen, zowel de publieke als de commerciële, lijken te worden opgekocht door vrienden van Orbán. De nieuwe eigenaren laten weinig ruimte voor kritisch geluid en zenden sterke pro-overheidberichtgeving uit. Het grootste deel van de vrije media dat nog bestaat zijn onlinebedrijven. Deze media bereiken echter vooral mensen in de stad, en niet op het platteland.

