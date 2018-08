Londen en EU voeren brexitonderhandelingen op

dinsdag 21 augustus 2018 , 18:11

BREXIT

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk intensiveren de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de unie. ,,We zullen vanaf nu doorlopend onderhandelen'', zei Michel Barnier, hoofdonderhandelaar namens de EU, na een ontmoeting met Dominic Raab, brexitminister voor Groot-Brittannië. De Brit zei er vertrouwen in te hebben dat Londen en Brussel in oktober een akkoord over de terugtrekking op 29 maart 2019 bereiken.

Het was het eerste gesprek op politiek niveau na de zomervakantie. Voor de grens tussen EU-land Ierland en het Britse Noord-Ierland, waar personen en goederen nu nog vrijelijk passeren, is nog altijd geen oplossing gevonden. Daarnaast kwamen andere losse eindjes van de terugtrekking aan de orde en de toekomstige handelsrelatie.

Donderdag publiceert de Britse regering een technische nota over hoe particulieren en bedrijven zich moeten voorbereiden op een brexit zonder akkoord, mocht dat gebeuren.

