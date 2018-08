Europees blokkadestatuut voorkomt niet dat bedrijven zich terugtrekken uit Iran

dinsdag 21 augustus 2018 , 10:20

Bron: © Hans Nielen

DEN HAAG (PDC ) - Een reeks grotere Europese bedrijven sluit zijn kantoren in Iran, of komt terug op voorgenomen investeringen in Iran. Olie- en gasbedrijf Total kondigde zich aan terug te trekken uit een groot project. Eerder al staakten autofabrikanten Mercedes, Renault en Peugeot al hun activiteiten en plannen, evenals Deutsche Telekom. Verzekeraars en financiële instellingen willen bedrijven niet langer faciliteren in hun zakendoen met Iran.

Dit is het gevolg van de sancties die de Verenigde Staten oplegde aan Iran. Alle bedrijven die ondanks die sancties zaken blijven doen met Iran wordt het zakendoen in de VS een heel stuk moeilijker gemaakt. De belangen van veel Europese bedrijven in de VS zijn zo groot dat ze het risico niet willen lopen hun Amerikaanse activiteiten kwijt te raken.

De EU heeft in reactie op de Amerikaanse sancties een blokkadestatuut ingesteld. Bedrijven kunnen steun krijgen van de EU wanneer ze nadelen ondervinden van door andere landen (zoals de VS) ingestelde sancties waar de EU het niet mee eens is. Bedrijven die zich toch voegen naar sancties van derde landen riskeren zelfs een boete.

Vooralsnog heeft de Europese Commissie nog geen verzoek ingediend bij de lidstaten - die daar verantwoordelijk voor zijn - om boetes op te leggen aan bedrijven.

Bronnen: Het Financiële Dagblad, EURACTIV, EUObserver

