Bulgarije pakt corruptie bij Turkse grens aan

dinsdag 21 augustus 2018 , 4:00

BRUSSEL (ANP ) - De Bulgaarse regering heeft drie douaniers ontslagen wegens corruptie. Tegen zeven anderen is een onderzoek gestart. Aanleiding was een zwartboek van twee Europarlementariërs, onder wie Kati Piri (PvdA), over corrupte praktijken aan de grens van Bulgarije met Turkije. De Bulgaarse minister Valentin Radev (Binnenlandse Zaken) heeft Piri over de maatregelen geïnformeerd.

In december werd het zwartboek met klachten van EU-burgers aan de Bulgaarse autoriteiten aangeboden. Automobilisten moesten smeergeld aan douaniers betalen. Ook moesten ze tegen betaling hun auto laten desinfecteren. De verkeerspolitie deelde boetes uit voor overtredingen die niet waren begaan en wegenvignetten werden boven de officiële prijs verkocht.

,,Het is goed nieuws dat de Bulgaarse regering de klachten serieus heeft genomen’’, aldus Piri. ,,Maar gezien de vele reacties die ik ook deze zomer heb ontvangen is het probleem nog niet opgelost.’’ Vooral EU-ingezetenen van Turkse origine die van Nederland, België en Duitsland via Bulgarije naar Turkije reizen voor het jaarlijkse familiebezoek of vakantie zijn de dupe van de extreem lange wachttijden aan de grens. Piri blijft klachten verzamelen en druk uitoefenen op de Bulgaren.

