Wereldwijde herdenking terreurslachtoffers

dinsdag 21 augustus 2018 , 4:00

BRUSSEL (ANP ) - In verschillende landen worden dinsdag voor het eerst de slachtoffers van terreuraanslagen wereldwijd herdacht. Dit gebeurt op de ‘internationale dag van herdenking van en hulde aan de slachtoffers van terrorisme’ die jaarlijks op 21 augustus valt. De mondiale herdenkingsdag werd met een VN-resolutie in december vorig jaar in het leven geroepen.

Volgens secretaris-generaal António Guterres van de VN bestaat de ,,morele verplichting'' om slachtoffers en hun familie te steunen. ,,Na een aanslag horen we zelden nog over hen die omkwamen of gewond raakten. Of over de achterblijvers, die de rest van hun leven moeten omgaan met de last van terrorisme. Zij moeten zich uitspreken en wij moeten de gevolgen van een aanslag erkennen.''

Het initiatief lijkt in de EU nog op stoom te moeten komen. Volgens het Regionaal Informatiecentrum van de VN in Brussel doen bijvoorbeeld onder meer Nederland en Frankrijk er niets aan.

In Brussel is wel een plechtigheid voorzien bij het Nationale Monument ter herdenking van terreurslachtoffers. Vanaf 11 uur zijn er enkele korte toespraken en er is een moment van bezinning.

