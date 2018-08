Miljonair doneert voor nieuw referendum brexit

zondag 19 augustus 2018 , 16:20

LONDEN (ANP ) - Multimiljonair Julian Dunkerton, medeoprichter van het modemerk Superdry, heeft 1 miljoen pond (ruim 1,1 miljoen euro) gegeven aan een groep die campagne voert voor een nieuw referendum over de brexit. Niet eerder heeft de actiegroep People's Vote zo'n grote bijdrage ontvangen, meldde de BBC.

Het geld is bestemd voor het houden van opiniepeilingen over de brexit en het draagvlak voor een nieuw referendum. Volgens Dunkerton had hij met zijn bedrijf internationaal veel minder aan de weg kunnen timmeren als de brexit ,,twintig jaar geleden had plaatsgevonden''.

Een meerderheid van de Britten stemde in juni 2016 in een referendum voor een vertrek uit de Europese Unie. Die stap moet op 29 maart volgend jaar worden gezet.

People 's Vote wil dat er een nieuwe volksraadpleging komt als er een definitief akkoord is tussen de EU en Groot-Brittannië over de brexit. De conservatieve regering van premier Theresa May voelt daar niets voor.

