Poetin: goede band met Duitsland belangrijk

zaterdag 18 augustus 2018 , 20:41

BERLIJN (ANP /DPA ) - De Russische president Vladimir Poetin ziet Duitsland als een ,,leidende partner". Vorig jaar groeide de handel tussen beide landen met 22 procent tot 43 miljard euro, zei Poetin zaterdag voor zijn ontmoeting met kanselier Angela Merkel in Slot Meseberg in Berlijn.

De Duits-Russische betrekkingen zijn gespannen sinds Rusland in 2014 het Oekraïense schiereiland De Krim annexeerde en militaire steun verleende aan separatisten in Oost-Oekraïne. Daardoor werden veel bilaterale contacten opgeschort. Ondertussen is de handel aanzienlijk gekrompen als gevolg van EU-sancties,

De Russische president noemde Oekraïne als een kwestie die hij met de kanselier wilde bespreken. Helaas is een oplossing ,,helemaal geen vooruitgang boeken", zei hij. Hij zal ook met de kanselier spreken over een mogelijke VN-vredesmissie voor Oost-Oekraïne.

Bondskanselier Angela Merkel onderstreepte de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Duitsland en Rusland voor het oplossen van internationale crises zoals die in Syrië of Oekraïne. Merkel zei zaterdag dat zij bereid is er samen met Poetin aan te werken.

