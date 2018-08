Europese Commissie: Italië zelf verantwoordelijk voor onderhoud brug

donderdag 16 augustus 2018 , 14:16

DEN HAAG (PDC ) - De verantwoordelijkheid voor onderhoud aan infrastructuur ligt bij de Italiaanse autoriteiten zelf. Dit stelt een woordvoerder van de Europese Commissie vanmiddag in antwoord op vragen van journalisten. De Commissie reageert hiermee op opmerkingen van de Italiaanse minister Matteo Salvini , die suggereerde dat de ramp met de brug in Genua te wijten is aan strenge Europese begrotingsregels.

Salvini stelde dat Italië vanwege de Europese begrotingsnormen niet voldoende geld had kunnen uitgeven aan onderhoud van wegen en scholen. De Europese Commissie stelde in haar reactie dat de ingestorte brug zich weliswaar op een TEN-T -route bevindt, maar dat lidstaten op basis van de artikelen 18 en 39 van de TEN-verordening zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en het onderhoud. In die verordening wordt verwezen naar bepalingen uit de richtlijn Beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur . De regio Genua heeft een deel van de in totaal 2,5 miljard euro aan Europese infrastructuursubsidies voor Italië ontvangen.

Daarnaast is de EU niet verantwoordelijk voor de uitgavenposten uit een nationale begroting. Wel geeft de Commissie, met instemming van alle lidstaten, aanbevelingen aan lidstaten. In de aanbevelingen voor 2018 staat dat de Commissie extra investeringen in infrastructuur aanmoedigt. Dat kon volgens de Commissie binnen de Europese begrotingsnormen. De Commissie heeft eerder dit jaar de regels voor staatssteun tijdelijk opgeschort voor Italië zodat het 8,5 miljard euro extra kon investeren in infrastructuur.

