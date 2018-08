Aquarius aangekomen in Valletta

woensdag 15 augustus 2018 , 15:02

VALLETTA (ANP /RTR ) - Een schip met 141 migranten aan boord is aangekomen in Malta. Dat land gaf de Aquarius pas toestemming om aan te leggen na dagenlang getrouwtrek over het lot van de opvarenden. Het reddingsschip voer woensdag alsnog de haven van Valletta binnen.

De bemanning van de Aquarius had de migranten van bootjes gehaald op de Middellandse Zee. Dat leidde tot gesteggel tussen landen over wie die asielzoekers moest opvangen. Uiteindelijk toonden Duitsland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg en Portugal zich daartoe bereid.

Het was niet de eerste keer dat landen hun havens sloten voor boten met migranten die uit zee zijn gered. Zo vindt de huidige Italiaanse regering dat hulporganisaties die zelf mensen redden een soort taxidienst runnen voor migranten. Hulporganisaties zeggen levens te redden.

De Europese Commissie heeft gewaarschuwd dat het onpraktisch is om per geval te kijken welke landen geredde migranten gaan opvangen. ,,We hebben duurzame oplossingen nodig'', benadrukte verantwoordelijk eurocommissaris Dimitris Avramopoulos deze week.

