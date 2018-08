Partij Le Pen in financieel zwaar weer

woensdag 15 augustus 2018 , 11:12

DEN HAAG (PDC ) - De Franse partij Rassemblement National (RN) heeft het Europees Parlement tussen 2009 en 2017 vermoedelijk voor 6,8 miljoen euro opgelicht. Dat schrijft het FD. Als gevolg van een Europees onderzoek naar misbruik van subsidies heeft het Franse Openbaar Ministerie (OM) vorige week beslag gelegd op 2 miljoen euro aan staatssubsidies van de partij. Volgens partijleider Marine Le Pen betekent de maatregel de "dood van de partij".

Le Pen was tussen 2009 en 2017 lid van het Europees Parlement. De uitspraak van de Franse rechter komt na een reeks aan beschuldigingen vanuit het Europees Parlement in verband met het misbruik van EU -subsidies. Eerder eiste het EP al 340.000 euro van de partij in verband met uitgekeerde gelden aan niet-bestaande assistenten. Naar verluit zouden subsidies uit fondsen van het Europees Parlement zijn gebruikt om activiteiten in de nationale politiek te financieren.

RN is momenteel Frankrijks grootste oppositiepartij. Het ledental is echter sinds de laatste presidentsverkiezingen drastisch gedaald. Als gevolg van de beslaglegging op de Europese subsidies verkeert de partij in financieel zwaar weer en moet zij zich beroepen op crowdfunding om overeind te blijven. De crowdfundactie heeft tot nog toe 500.000 euro opgeleverd.

