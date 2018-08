Groen licht uit Canada voor overname Gemalto

dinsdag 14 augustus 2018 , 18:41

PARIJS (ANP ) - De Canadese overheid heeft groen licht gegeven voor de overname van de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger Gemalto door het Franse Thales. Daarmee hebben de bedrijven nu vier van de benodigde veertien goedkeuringen door toezichthouders binnen.

Thales verlengde vorige week nog de aanmeldperiode voor het overnamebod op Gemalto. Eerder was dit ook al nodig. Met de deal is in totaal circa 4,6 miljard euro gemoeid. Het Franse technologiebedrijf vertrouwt er nog altijd op dat de overname tegen het einde van dit jaar afgerond kan worden.

Onder meer de autoriteiten in China, de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben nog niet ingestemd. In juli maakte de Europese Commissie bekend diepgaand onderzoek te gaan doen naar de deal. Brussel is bezorgd dat de overname kan leiden tot hogere prijzen en minder keuze in de branche voor veiligheidshardware. De twee bedrijven zijn de grootste ter wereld op dit gebied.

Terug naar boven