Groeitempo economie eurozone stabiel

dinsdag 14 augustus 2018 , 12:05

LUXEMBURG (ANP ) - De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal in een vergelijkbaar tempo gegroeid als in de voorgaande periode. Volgens een nieuwe schatting van Europees statistiekbureau Eurostat ging de economie van het eurogebied met 0,4 procent vooruit op kwartaalbasis, net als in het eerste kwartaal.

Bij een voorlopige schatting eind juli had het statistiekbureau nog een groei van 0,3 procent gemeld voor het gebied van zeventien eurolanden. Economen hadden in doorsnee verwacht dat dit cijfer gehandhaafd zou worden.

Op jaarbasis was sprake van een economische vooruitgang met 2,2 procent. Hier werd in een eerste raming nog een plus van 2,1 procent gemeld. Dat was 2,5 procent in de eerste drie maanden van 2018.

De gehele Europese Unie van 28 landen groeide in de afgelopen periode ook met 0,4 procent op kwartaalbasis en met 2,2 procent op jaarbasis, aldus Eurostat.

Eerder op de dag werd bekend dat de Duitse economie in het afgelopen kwartaal met 0,5 procent was gegroeid. Voor Nederland werd een vooruitgang gemeld met 0,7 procent op kwartaalbasis.

