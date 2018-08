Brussel in de weer voor migranten op Aquarius

maandag 13 augustus 2018 , 13:57

BRUSSEL (ANP ) - In Brussel wordt achter de schermen gewerkt aan een oplossing voor de vluchtelingen aan boord van het reddingsschip Aquarius. Volgens een woordvoerster van de Europese Commissie staat het EU -bestuur ,,in contact met een aantal lidstaten’’ dat de commissie ,,heeft benaderd'' over de kwestie. Ze wilde niet zeggen om welke landen het gaat.

De Aquarius wacht op toestemming om een EU-haven in te mogen binnenlopen. Het schip bevindt zich ten westen van Malta dat, evenals Italië, weigert het toe te laten. Aan boord zijn 141 mensen, onder wie 67 alleenreizende kinderen. Ze werden vrijdag door de hulporganisaties Artsen zonder Grenzen en SOS Méditerranée voor de kust van Libië opgepikt.

Volgens Rome fungeert de Aquarius als 'taxidienst' voor migranten en helpt het mensensmokkelaars met de reddingsacties. Italië vindt het ook een zaak voor Londen aangezien het schip onder de vlag van Gibraltar, een Brits overzees gebied, vaart.

In juni was de Aquarius ook niet welkom in Italië en Malta. De ruim zeshonderd vluchtelingen mochten uiteindelijk in de Spaanse havenstad Valencia van boord.

