112 districten denken nu anders over brexit

LONDEN (ANP ) - De stemgerechtigde inwoners van 112 Britse kiesdistricten, die bij het referendum in 2016 voor de brexit waren, zijn van mening veranderd. Als ze nu opnieuw voor de keus zouden worden gesteld dan zou een meerderheid lid willen blijven van de Europese Unie. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van The Observer.

Volgens de krant kunnen deze bevindingen, gebaseerd op twee YouGov-peilingen onder in totaal meer dan 15.000 mensen, van invloed zijn op de parlementaire discussie over brexit later dit jaar. Door de omslag zijn nu 341 van de 632 kieskringen in Engeland, Schotland en Wales voorstander van 'remain', ofwel 53 procent.

De meeste spijtoptanten zijn te vinden in het noorden en in Wales. Met name de Labour-aanhangers die voor 'leave' stemden, denken er nu anders over. Veel Britten kwamen tot inkeer na de presentatie van het brexit-voorstel door premier Theresa May op 6 juli. Zelfs de districten van de brexitvoorvechter Boris Johnson en Michael Gove zijn geswitcht.

