Merkel steunt Spanje bij migrantenpolitiek

zaterdag 11 augustus 2018 , 21:14

Bron: The Council of the European Union

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (ANP /DPA ) - Duitsland steunt de inspanningen die Spanje levert om de vluchtelingenstroom die vanuit Marokko Europa binnenkomt in te dammen. Bondskanselier Angela Merkel zei zaterdag in Sanlúcar de Barrameda dat Spanje de leiding heeft bij de onderhandelingen met het Noord-Afrikaanse land over mogelijke oplossingen.

De Spaanse premier Pedro Sánchez stelde dat Marokko zich in de steek gelaten voelt door de EU en aandringt op meer financiële hulp, temeer omdat de komst van migranten voor sociale spanningen zorgt. De regering schat dat er momenteel zo'n 18.000 rondlopen. Volgens de socialist Sánchez kan Marokko als het voldoende hulp krijgt ,,een sleutelrol spelen bij de regulering van de migrantenstroom''.

Merkel benadrukte dat voor succes overleg nodig is met de transitielanden én de landen van herkomst. ,,We moeten niet óver Afrika praten maar mét Afrika''. De bondskanselier ontweek de vraag of Spanje migranten moet tegenhouden die naar Duitsland willen. Ze zei slechts dat de Dublin-verordening, die bepaalt dat een asielzoeker zich moet registreren in het EU-land van aankomst, nog niet naar wens functioneert.

Terug naar boven