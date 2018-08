Staten VS tegen samengaan Bayer en Monsanto

vrijdag 10 augustus 2018 , 21:56

SACRAMENTO (ANP ) - Vijf Amerikaanse staten hebben zich tegen de overname van zadenhandelaar en producent van bestrijdingsmiddelen Monsanto door chemieconcern Bayer gekeerd. De openbaar aanklager van Californië stelt in een bezwaar dat hij naar het Amerikaanse ministerie van Justitie stuurde, dat de samensmelting niet in het belang is van de Amerikaanse bevolking. Xavier Becerra kreeg steun van de staten Iowa, Massachusetts, Mississippi en Oregon.

Volgens Becerra is door de fusie de concurrentie op met name de zadenmarkt vrijwel verdwenen. Drie bedrijven zouden zo de wereldwijde voedselhandel in handen krijgen. Eerder kocht ChemChina Syngenta al en gingen Dow en DuPont samen tot DowDuPont. Die concentratie van marktmacht veroorzaakt volgens Becerra schade voor ,,familieboerderijen, medewerkers in de agrarische sector en Amerikaanse consumenten''.

Bayer en Monsanto kregen eind mei voorlopige goedkeuring van het ministerie voor hun fusie. Dat was de laatste drempel voor de overname met een waarde van 53 miljard euro nadat eerder onder meer de Europese Commissie al akkoord ging.

