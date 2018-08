EU vraagt Moskou om behandeling regisseur

vrijdag 10 augustus 2018 , 14:18

BRUSSEL (ANP ) - De EU maakt zich grote zorgen over de gezondheid van de in West-Siberië gedetineerde Oekraïense regisseur Oleg Sentsov, die sinds 14 mei in hongerstaking is. In een persverklaring zegt de Europese Commissie van Rusland ,,te verwachten’’ dat de 42-jarige filmmaker een gepaste medische behandeling in een ziekenhuis krijgt.

,,De gezondheid van Sentsov gaat volgens de berichten snel achteruit’’, aldus de woordvoerster van EU-buitenlandchef Federica Mogherini . Ze wijst op de,,urgente’’ oproep ruim twee weken geleden van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan Moskou om onmiddellijk een ziekenhuisopname te regelen. De rechters in Straatsburg vroegen de regisseur toen ook een levensreddende behandeling te accepteren.

Sentsov is afkomstig van de Oekraïense Krim dat Rusland begin 2014 annexeerde. De Russische politie pakte hem in mei dat jaar op nadat hij kritiek had geuit op de illegale inlijving van het schiereiland door de Russen. In augustus 2015 werd hij veroordeeld tot twintig jaar cel voor het plannen van terroristische aanslagen op de Krim. Vorig jaar werd Sentsov overgeplaatst naar een strafkolonie in West-Siberië. Hij claimt te zijn gemarteld. Om daar aandacht voor te vragen, en voor vrijlating van de ,,politieke gevangenen in de Krim’’, begon hij zijn hongerstaking.

,,De EU hoopt dat Rusland de internationale mensenrechten zal respecteren en dat alle Oekraïense burgers die illegaal worden vastgehouden in Rusland en op de Krim snel zullen worden vrijgelaten", aldus de Europese Commissie.

