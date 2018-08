Zes miljoen EU-hulp migranten in Bosnië

vrijdag 10 augustus 2018 , 12:55

© Europese Unie, 2015

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie stelt zes miljoen euro aan Bosnië en Herzegovina beschikbaar om de migrantenstromen te helpen beheersen. Het geld zal worden gebruikt om de identificatie, registratie en terugverwijzing van asielzoekers die de grens zijn overgestoken te verbeteren.

Ook wordt gezorgd voor onderdak en basisvoorzieningen voor vluchtelingen en migranten. De grensbewaking en -controle in het Balkanland wordt opgevoerd, wat volgens Brussel zal bijdragen aan de preventie en bestrijding van mensenhandel.

In juni maakte Brussel al 1,5 miljoen euro over naar de regering in Sarajevo om de directe humanitaire behoeften van asielzoekers te verlichten. De vluchtelingaantallen in de Balkanlanden nemen sinds november weer toe. Zo zag Bosnië volgens lokale autoriteiten sinds begin dit jaar 4900 migranten het land binnenstromen, van wie er nog 2500 in het land zijn.

Terug naar boven