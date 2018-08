55.000 reizigers geraakt door acties Ryanair

vrijdag 10 augustus 2018 , 11:36

Bron: © PDC

DUBLIN (ANP /RTR ) - De vakantieplannen van circa 55.000 reizigers in Europa zijn in meer of mindere mate in de war geschopt door stakingen bij Ryanair. In vijf Europese landen, waaronder Nederland, leggen vliegers het werk neer. Vanaf de luchthaven in Eindhoven gaan vluchten gewoon door, doordat de Ierse prijsvechter van elders piloten heeft ingevlogen.

Het leeuwendeel van de gedupeerde reizigers betreft Duitse vakantiegangers. De acties door Duitse piloten duperen zo'n 42.000 reizigers. Verder wordt in Zweden, België en Ierland gestaakt. In totaal worden circa 400 vluchten geraakt.

Ryanair zegt dat het merendeel van de gedupeerde Duitse vakantiegangers op een andere Ryanair-vlucht is ondergebracht. Reizigers bij wie dat niet is gelukt, kunnen gratis omboeken of hun geld terugvragen.

In Nederland probeerde Ryanair de staking van piloten via de rechter te verbieden. Dat lukte niet. Wel oordeelde de rechter dat eventuele vervolgacties minstens 72 uur van tevoren moeten worden aangekondigd. Dan is het voor de prijsvechter niet toegestaan om stakingsbrekers in te zetten, waardoor vluchten hoogstwaarschijnlijk zullen uitvallen.

Ryanair voert dagelijks circa 2000 vluchten uit naar bestemmingen in Europa en Noord-Afrika. De prijsvechter dreigde eerder, bij monde van topman Michael O'Leary , om meer banen naar Polen te verplaatsen bij aanhoudende werkonderbrekingen.

