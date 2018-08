Italiaanse begroting schuurt met Europese afspraken

donderdag 9 augustus 2018 , 12:17

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC ) - De nieuwe Italiaanse regering lijkt met haar plannen voor de begroting niet te kunnen voldoen aan de regels van het Europese begrotingspact . De plannen voor een basisinkomen, het terugdraaien van de verhoging van de pensioenleeftijd en een vlaktaks zullen veel geld gaan kosten, mogelijk meer dan 100 miljard euro per jaar. Dat zou betekenen dat de tekorten van de overheid boven de Europese norm van drie procent uit gaan komen.

Kopstukken uit de nieuwe Italiaanse regeringscoalitie hebben via diverse media laten weten dat zij hun plannen belangrijker achten dan de Europese begrotingsregels, en dat zij flexibeler willen omgaan met die regels. Tegelijkertijd zweert de Italiaanse regering dat het tekort bij de begroting voor 2019 ondanks alle geplande maatregelen niet boven de drie procent uit zal komen, en dat Italië de veel te hoge staatsschuld verder zal terugdringen. Deze bedraagt momenteel 132 procent van het BNP, terwijl 60 procent de Europese norm is.

In het najaar zullen de definitieve plannen bekend worden gemaakt en dan zal de Europese Commissie zich over die plannen buigen. De algemene verwachting is dat deze tot flinke discussies zullen leiden. De financiële markten namen alvast een voorschot op de plannen; de rente op Italiaanse staatsleningen is sinds mei al met één procentpunt gestegen.

Bron: FD, Politico, EURactiv

