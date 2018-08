Duitsland sluit migrantendeal met Spanje

woensdag 8 augustus 2018 , 12:40

Bron: The Council of the European Union

BERLIJN (ANP /DPA ) - De Duitse regering heeft met Spanje een definitief akkoord gesloten om migranten sneller terug te nemen. Een woordvoerster van het Duitse ministerie voor Binnenlandse Zaken maakte woensdag bekend dat de onderhandelingen zijn afgerond.

Migranten die aan de Duitse grens worden tegengehouden en in Spanje de Europese Unie zijn binnengekomen, worden teruggestuurd. Het akkoord moet zaterdag ingaan. Dit weekend reist bondskanselier Angela Merkel naar Spanje af. Ze heeft daar een ontmoeting met de Spaanse premier Pedro Sánchez . Het onderwerp migratie staat dan ook op de agenda.

Duitsland is ook met Italië en Griekenland in gesprek over het terugnemen van asielzoekers die in die landen staan geregistreerd. Andere EU-landen hebben Duitsland eerder al toegezegd dat te gaan doen.

Terug naar boven