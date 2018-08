EU-drugsagentschap: beschikbaarheid van cocaïne neemt toe

woensdag 8 augustus 2018 , 12:29

ANTWERPEN (ANP ) - De Belgische douane heeft opnieuw een grote drugsvangst gedaan in de haven van Antwerpen. Bij een controleactie werd 1561 kilo cocaïne onderschept, meldt het ministerie van Financiën. Vrijdag was al 1727 kilo cocaïne in beslag genomen.

De nieuwe drugslading zat verborgen in een container met boomstammen afkomstig uit Colombia en heeft een straatwaarde van meer dan 75 miljoen euro. Vrijdag ging het om een container met bananen uit Ecuador die werd gelost in de Waaslandhaven. Deze drugs hebben een geschatte straatwaarde van meer dan 80 miljoen euro.

Volgens het EU-drugsagentschap (EMCDDA ) neemt de beschikbaarheid van cocaïne in de Europese Unie toe. Cocaïne wordt vaker via noordelijke containerhavens binnengesmokkeld. Volgens het agentschap zijn de Belgische havens daarbij steeds belangrijker. Bijna de helft van alle cocaïnevangsten in Europa wordt daar gedaan.

