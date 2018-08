Rotterdam genoemd in route Ierland-Europa na Brexit

dinsdag 7 augustus 2018 , 10:39

Bron: © Liesbeth Weijs

DEN HAAG (PDC ) - Nieuwe plannen van de Europese Commissie om de overzeese handelsroute vanuit Ierland te verleggen naar de havens van Rotterdam, Zeebrugge en Antwerpen hebben tot ontsteltenis geleid bij de Fransen. De reden voor het verleggen van de route is de Brexit.

De huidige transportroute naar en van Ierland loopt via Groot-Brittannië, waarbij Britse havens als Liverpool en Dover worden aangedaan. Een directe handelsroute tussen Ierland en het continent zou veel problemen met douane-checks en dergelijke voorkomen.

De Commissie wil miljarden euro's beschikbaar gaan stellen om dit te realiseren. Het is onduidelijk waarom Franse havens niet in het voorstel zijn meegenomen. Vermoedelijk heeft dit te maken met de milieuverontreiniging in Noord-Frankrijk. Xavier Bertrand, de President van de Franse regio Calais, betitelt de maatregel als "schandalig" en noemt het discriminatie.

Bron: Politico

