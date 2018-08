Voorwaardelijke celstraf voor ex-PVV'er

dinsdag 7 augustus 2018 , 9:46

© pixel2013

DEN HAAG (ANP ) - Voormalig PVV 'er Daniël van der S . is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden wegens grooming en bezit van cocaïne. Ook moet hij een taakstraf van 240 uur verrichten.

De oud-politicus probeerde drie meisjes (tussen de veertien en zestien jaar) tot seks te verleiden. In dubbelzinnig geformuleerde berichten bood hij cadeautjes, geld en een enkele keer cocaïne aan. Volgens het hof heeft hij bij zijn verleidingspogingen misbruik gemaakt van zijn positie en status als Europarlementariër en het daarbij behorende riante inkomen.

Het hof hechtte geen geloof aan verklaring van de oud-politicus dat hij slechts vriendschappelijke en geen seksuele bedoelingen zou hebben gehad. De betrokken meisjes waren er ondubbelzinnig over: Van der S. was uit op seks. Zover is het overigens nooit gekomen.

Het Openbaar Ministerie had een (gedeeltelijk) onvoorwaardelijke celstraf geëist. Het hof hield het op een voorwaardelijke, omdat deskundigen hebben geoordeeld dat Van der S. verminderd toerekeningsvatbaar is. Ook woog het hof mee dat de man geruime tijd geleden al vrijwillig in therapie is gegaan.

Van der S. (37) zat van 2009 tot 2014 twee periodes in het Europees Parlement . Eerst voor de PVV, waar hij zijn zetel opgaf nadat hij onder invloed van drank een aanrijding had veroorzaakt, daarna vanaf december 2011 als onafhankelijk lid. Momenteel heeft hij geen baan.

Terug naar boven