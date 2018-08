Iran verwerpt oproep Trump om te praten

maandag 6 augustus 2018 , 22:34

IRAN

TEHERAN (ANP /RTR ) - De Iraanse president Hassan Rouhani heeft een uitnodiging van zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump om te praten over een nieuwe atoomdeal naast zich neer gelegd.

Die uitnodiging kwam kort nadat de VS bekendmaakte dat de sancties tegen Iran van vóór het nucleair akkoord uit 2015 opnieuw ingaan. Washington heeft gezegd dat Iran die sancties alleen kan voorkomen door in te stemmen met onderhandelingen over een nieuw atoomakkoord.

Rouhani zei op de Iraanse televisie dat er geen gesprekken kunnen zijn ,,zolang Washington de overeenkomst uit 2015 verloochent".

Trump gaf vorige week aan dat hij zonder voorwaarden vooraf met Iran wil praten. De Amerikaanse president stapte in mei uit het nucleair akkoord dat onder zijn voorganger Barack Obama was gesloten met Teheran.

De EU heeft Trump al meerdere malen tevergeefs gevraagd om de oorspronkelijke overeenkomst intact te houden.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven