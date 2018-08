Politie Berlijn gaat werven in buitenland

zaterdag 4 augustus 2018 , 14:07

BERLIJN (ANP /DPA ) - De politie van Berlijn gaat nieuwe collega's in andere EU-landen werven omdat het steeds moeilijker wordt mensen uit eigen land aan te trekken voor het korps. Barbara Slowik, hoofd van de politie in Berlijn, zei dat voor het versterken van het korps van Berlijn wellicht jongeren kunnen worden aangetrokken die in hun eigen land geen werk hebben.

Slowik zei dat toekomstige buitenlandse collega's Duits zouden kunnen leren aan het culturele Goethe-instituut. Slowik wil dat er op termijn 2000 voltijdsbanen bijkomen. Volgens Slowik is daarvoor geld beschikbaar. Op dit moment zijn er bij het korps in de Duitse hoofdstad omgerekend 17.000 voltijdsbanen bezet.

Het hoofd van het Berlijnse korps zei dat werken bij de politie aantrekkelijker moet worden. Dat kan volgens haar onder meer door de lonen te verhogen, het halen van het rijbewijs te betalen of door voor woonruimte te zorgen voor kandidaat-agenten.

