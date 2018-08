Veel animo voor zomertijdenquête

vrijdag 3 augustus 2018 , 13:40

Bron: flickr/Mark Morgan

BRUSSEL (ANP ) - Al meer dan een miljoen Europeanen hebben hun mening gegeven over de zomertijd. De Europese Commissie lanceerde een maand geleden een internetraadpleging waarin EU -burgers in hun eigen taal hun voorkeur en argumenten kenbaar kunnen maken. In de eerste drie dagen stond de teller al op ruim een half miljoen.

Omdat de consultatie nog gaande is wil een commissiewoordvoerder geen aantallen per land geven. De enquête loopt tot 16 augustus. ,,Het is geen stemming of referendum'', benadrukt de zegsman.

Het Europees Parlement nam in februari een resolutie aan waarin het aandringt op nader onderzoek naar de voor- en nadelen van de zomer- en wintertijdregeling waarbij de klok eind maart een uur vooruit wordt gezet en eind oktober weer terug. Een groep van ruim zeventig Europarlementariërs van onder meer CDA en PVV pleit voor afschaffing. Uit onderzoek zou blijken dat het jaarlijkse klokverzetten nauwelijks energie bespaart en op de langere termijn gezondheidsschade veroorzaakt vanwege de verstoring van het bioritme.

De regeling geldt sinds 1996 in de hele EU . Of er een wijzigingsvoorstel komt wordt later besloten. Een eventuele afschaffing moet de instemming hebben van alle 28 lidstaten. Elk land zou dan mogen kiezen voor de zomer- óf wintertijd. De Europese Commissie onderstreept dat er uit praktisch oogpunt één regeling in Europa moet blijven.

