Extra Europees geld voor Spaanse grenspolitie

BRUSSEL/MADRID (ANP ) - Spanje krijgt 3 miljoen extra Europese noodsteun om beter te kunnen reageren op de toenemende migratie. Het geld dient vooral om de Guardia Civil meer agenten naar de Spaanse zuidgrenzen te laten sturen.

Met de extra bijdrage komt de noodsteun die de Europese Commissie sinds vorige maand aan Spanje heeft toegekend uit het EU -veiligheidsfonds op 32 miljoen euro. Dat komt bovenop de bijna 692 miljoen die Spanje in de periode 2014-2020 van de EU ontvangt voor zaken rond asiel, migratie, integratie en veiligheid.

Via het westelijk deel van de Middellandse Zee komen inmiddels meer migranten Europa binnen dan via Italië of Griekenland. De Spaanse premier Pedro Sanchez vroeg onlangs om 30 miljoen extra steun, maar dat verzoek is dus maar ten dele ingewilligd.

EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) was vrijdag in Madrid om met Spaanse ministers te praten over het verschuivende migratiepatroon. Zij bespraken onder meer noodplannen voor deze zomer. Overeenstemming was er over het belang van intensievere samenwerking met Marokko op het vlak van migratie. Het gaat dan met name om snelle besteding van de 55 miljoen euro uit het Afrikafonds van de EU voor beter ‘grensmanagement’ in Marokko en Tunesië.

Daarnaast achten Spanje en de Europese Commissie het noodzakelijk om meer werk te maken van de contacten met de Afrikaanse landen waar migranten vandaan komen of doorheen reizen. Die landen moeten worden geholpen hun grenzen en de grondoorzaken van migratie onder controle te krijgen, zo staat in een gezamenlijke verklaring. Die wordt afgesloten met de conclusie van de EU-regeringsleiders van afgelopen juni dat de oplossing voor de migratie-uitdagingen waar de EU voor staat een Europese moet zijn, en geen nationale.

