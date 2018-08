Hooggerechtshof Polen botst met regering

donderdag 2 augustus 2018 , 20:11

WARSCHAU (ANP /DPA /RTR /BLOOMBERG) - Het Poolse hooggerechtshof heeft de uitvoering opgeschort van een wet die de pensioenleeftijd van rechters van dit hoogste gerechtshof verlaagt. Het hof wil afwachten hoe het Europees Hof van Justitie oordeelt over de omstreden hervorming van het Poolse rechtssysteem.

De Poolse regering heeft de pensioenleeftijd voor de leden van het hooggerechtshof naar beneden bijgesteld. Zij moeten voortaan op hun 65e met pensioen, waar dat eerst nog 70 jaar was. Daardoor moeten verscheidene rechters vroegtijdig opstappen, onder wie voorzitter Malgorzata Gersdorf.

Het hooggerechtshof heeft de nieuwe wetgeving voorgelegd aan het EU-hof in Luxemburg. De met pensioen gestuurde rechters kunnen in de tussentijd gewoon blijven zitten, zei een woordvoerder van het Poolse hof.

President Andrzej Duda liet donderdag weten dat het jongste besluit van het hof in zijn ogen niet rechtsgeldig is. ,,De handelingen van vandaag komen neer op een poging van het hof de wet te omzeilen waar het onder valt'', meldt zijn kantoor in een verklaring.

