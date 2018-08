EU roept Zimbabwe op tot kalmte en terughoudendheid

donderdag 2 augustus 2018 , 12:16

HARARE (ANP /RTR ) - Een dag na onlusten die drie levens eisten, patrouilleren militairen in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare. Op straat zijn weinig mensen, veel winkels zijn donderdagmorgen niet opengegaan.

Militairen openden woensdag het vuur op aanhangers van de oppositie. Die waren de straat opgegaan, omdat ze denken dat de partij van president Emmerson Mnangagwa heeft gesjoemeld in de verkiezingen van maandag. Zeker drie mensen kwamen om. Amnesty International heeft de regering-Mnangagwa opgeroepen onderzoek te doen naar het geweld.

Mnangagwa liet weten dat hij voorstander is van een onafhankelijk onderzoek naar wat precies is gebeurd. Ook condoleerde hij de nabestaanden van de drie mensen die tijdens de onlusten zijn omgekomen. Verder liet de president weten dat hij in gesprek is gegaan met leider Nelson Chamisa van oppositiepartij MDC over het beëindigen van de crisis.

Het is nog steeds niet bekend wie in de stembusgang van maandag tot president is gekozen. Aanvankelijk werd gemeld dat de kiescommissie donderdag met de uitslag zou komen, maar daarover is twijfel ontstaan. De website van de kiescommissie was donderdagmorgen uit de lucht, omdat die gehackt zou zijn. Een woordvoerder van de kiescommissie zei donderdag dat de uitslag van de stembusgang ,,zeer snel'' komt.

De Europese Unie riep alle partijen op tot kalmte en terughoudendheid. ,,Geweld is compleet onacceptabel’’, aldus een woordvoerder van de buitenlanddienst. Die stelt vast dat de verkiezingen grotendeels vredig zijn verlopen.

De eerste bevindingen van het hoofd van de EU-waarnemersmissie zijn dat de verkiezingen over het algemeen volgens de spelregels hebben plaatsgevonden. Wel waren er tekortkomingen, waaronder een gebrek aan een gelijk speelveld voor alle partijen. Het is volgens hem nu belangrijk dat de resultaten per stembureau op een transparante manier bekend worden gemaakt. De waarnemersmissie blijft in het land tot het verkiezingsproces is afgerond.

