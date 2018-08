Minder personeel EMA mee naar Amsterdam

woensdag 1 augustus 2018 , 21:02

LONDEN (ANP /BLOOMBERG) - De komst van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar Amsterdam levert minder nieuwe hoogopgeleide krachten op voor de hoofdstad dan gedacht. Zo'n 30 procent van de circa negenhonderd medewerkers verhuist waarschijnlijk niet mee vanuit Londen. Het agentschap dat toeziet op medicijnen ziet zich daarom genoodzaakt in ieder geval tijdelijk een deel van zijn activiteiten op te schorten.

Er was eerder al wel gerekend op personeelsleden die geen trek zouden hebben om de overtocht te maken. Maar er vertrekken veel meer mensen bij de toezichthouder dan de circa 20 procent die was voorzien. Dat heeft volgens EMA onder meer te maken met de Nederlandse arbeidswetgeving. Daardoor zouden zo'n 135 werknemers met tijdelijke contracten hier niet zomaar aan de slag kunnen.

Het agentschap moet uit Londen weg omdat Groot-Brittannië de EU gaat verlaten. Amsterdam sleepte het felbegeerde bureau binnen. Uiterlijk 1 april 2019 moet het EMA helemaal verhuisd zijn naar Nederland. De organisatie wordt dan tijdelijk gehuisvest in een kantoorpand in Amsterdam Sloterdijk. Later gaat het EMA dan over naar een locatie aan de Zuidas, waar nu nog wordt gebouwd.

Terug naar boven